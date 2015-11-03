Labaro Viola

Notizie Calvert Lewin Fiorentina

Pedullà: “La Fiorentina farà 3/4 acquisti e altrettante cessioni. Calvert-Lewin chiede almeno 3 milioni”

04 gennaio 2025 13:52

Pedullà rivela: "Calvert-Lewin ha rifiutato il rinnovo dell'Everton, l'Atalanta ha fatto un sondaggio"

02 gennaio 2025 13:54

Dall'Inghilterra: Calvert-Lewin potrebbe firmare un accordo pre-contrattuale con la Fiorentina a gennaio

28 dicembre 2024 23:45

Corriere Fiorentino: “Calvert Lewin più facile di Shpendi del Cesena: la pedina giusta per far rifiatare Kean”

23 dicembre 2024 09:00

Di Marzio: "La Fiorentina può prendere già a gennaio Calvert-Lewin. Ha un contratto in scadenza a giugno"

20 dicembre 2024 17:27

Archivio

Esplora l'archivio di Calvert Lewin

Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51