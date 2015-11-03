Notizie Calvert Lewin Fiorentina

Pedullà: “La Fiorentina farà 3/4 acquisti e altrettante cessioni. Calvert-Lewin chiede almeno 3 milioni”
04 gennaio 2025 13:52
Pedullà rivela: "Calvert-Lewin ha rifiutato il rinnovo dell'Everton, l'Atalanta ha fatto un sondaggio"
02 gennaio 2025 13:54
Dall'Inghilterra: Calvert-Lewin potrebbe firmare un accordo pre-contrattuale con la Fiorentina a gennaio
28 dicembre 2024 23:45
Corriere Fiorentino: “Calvert Lewin più facile di Shpendi del Cesena: la pedina giusta per far rifiatare Kean”
23 dicembre 2024 09:00
Di Marzio: "La Fiorentina può prendere già a gennaio Calvert-Lewin. Ha un contratto in scadenza a giugno"
20 dicembre 2024 17:27
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