Corriere Fiorentino: “Calvert Lewin più facile di Shpendi del Cesena: la pedina giusta per far rifiatare Kean”

La Fiorentina si sta muovendo a caccia di una punta

Ecco quindi che la Fiorentina si sta comunque muovendo sul mercato per cercare una nuova punta. Il nome più caldo è quello di Calvert-Lewin dell'Everton, più abbordabile di Shpendi del Cesena. L'inglese è la pedina giusta per far rifiatare Moise Kean quando la stagione entrerà nel vivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-la-fiorentina-vuole-cedere-ikone-szymanski-nome-caldo-e-stato-offerto-ai-viola/281948/