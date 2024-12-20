Di Marzio: "La Fiorentina può prendere già a gennaio Calvert-Lewin. Ha un contratto in scadenza a giugno"

Si avvicina sempre di più la sessione di calciomercato di gennaio 2025 che si aprirà ufficialmente il 2 gennaio 2025 e si chiuderà alla mezzanotte del 3 febbraio.Alcuni club, però, si stanno già muove...

Si avvicina sempre di più la sessione di calciomercato di gennaio 2025 che si aprirà ufficialmente il 2 gennaio 2025 e si chiuderà alla mezzanotte del 3 febbraio.

Alcuni club, però, si stanno già muovendo per rinforzarsi come per esempio la Fiorentina. I viola, infatti, sono sull’attaccante dell’Everton Dominic Calvert-Lewin.

Il centravanti inglese è in scadenza con il club di Liverpool a giugno 2025 e l’operazione che lo porterebbe in viola si può provare già per gennaio.

In questa stagione Calvert Lewin ha preso parte a 15 partite di Premier League con l’Everton in cui è riuscito a collezionato 2 reti e 1 assist. La scorsa stagione, invece, in 32 match è riuscito a segnare 7 gol e fornire 2 assist.

Il classe 1997 è all’Everton dalla stagione 2016/2017 e n questi anni la punta centrale inglese è stato allenato anche da Carlo Ancelotti. Sotto la guida dell’attuale allenatore del Real Madrid è riuscito anche a guadagnarsi la qualificazione con l’Inghilterra nell’ottobre 2020.

Negli anni all’Everton Calvert-Lewin ha incontrato anche un calciatore che ritroverebbe nella Fiorentina, Moise Kean. L’attuale centravanti viola, infatti, ha giocato con i toffees nel 2021. Lo scrive Gianluca Di Marzio

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