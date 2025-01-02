Pedullà rivela: "Calvert-Lewin ha rifiutato il rinnovo dell'Everton, l'Atalanta ha fatto un sondaggio"

Secondo Pedullà, l'Atalanta ha fatto un sondaggio per Dominic Calvert-Lewin, seguito anche dalla Fiorentina come vice Kean

Non solo la Fiorentina su Dominic Calvert-Lewin. L'attaccante inglese dell'Everton, in scadenza di contratto a giugno 2025, è stato sondato da più club, tra cui l'Atalanta. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, Gasperini vorrebbe assicurarsi una punta, e avrebbe messo gli occhi proprio su Calvert-Lewin.

Nelle scorse settimane, ha iniziato a circolare la voce su un suo possibile approdo alla Fiorentina come vice Kean. Una cosa è certa: il mercato di gennaio darà risposte sul futuro dell'attaccante inglese.

GRAZIANI RICORDA AGROPPI

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