Pedullà: “La Fiorentina farà 3/4 acquisti e altrettante cessioni. Calvert-Lewin chiede almeno 3 milioni”

Pedullà è intervenuto su Passione Fiorentina, parlando di numerosi temi di mercato e facendo intendere la difficoltà dell'affare Calvert-Lewin

Intervenuto ieri sul canale Twitch di Passione Fiorentina, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di tanti temi che riguardano il calciomercato della Fiorentina. Tra questi, Pedullà ha toccato la possibilità trattativa con Calvert-Lewin, lasciando intendere che un suo arrivo possa essere complicato a causa della richiesta di ingaggio, decisamente elevato per le casse dei viola. Queste le sue parole a riguardo:

MERCATO “Penso che la Fiorentina possa portare avanti 3-4 trattative in entrata e 3-4 in uscita. I primi due saranno Folorunsho (che ormai è, difatti, un affare chiuso, ndr) e Pablo Marì, in uscita ci sono Quarta (anche lui chiuso, ndr) e Biraghi, poi si vedrà.”

CALVERT-LEWIN “Calvert-Lewin è in scadenza di contratto, e per ora ha rifiutato le offerte di rinnovo dell'Everton. Essendo in scadenza, chiede un ingaggio di base da 3 milioni, forse anche 3 milioni e mezzo, che non è poco.” Cercando di interpretare queste parole di Pedullà, sembra piuttosto evidente che una spesa del genere potrebbe essere fuori portata per le casse della Fiorentina, soprattutto se l'attaccante inglese dovesse venire a fare il vice Kean.

Per rileggere tutto il testuale dell'intervento di Pedullà, è possibile trovarlo a questo link. Per tutta la finestra di mercato invernale, Pedullà sarà un esclusiva di Passione Fiorentina, con interventi in diretta su Twitch ogni martedì e venerdì alle 14:30.

QUARTA-RIVER, AFFARE CHIUSO

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-quarta-al-river-affare-chiuso-alla-fiorentina-65-milioni-piu-15-di-bonus/283372/