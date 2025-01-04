Pedullà annuncia: "Quarta al River, affare chiuso: alla Fiorentina 6,5 milioni più 1,5 di bonus"

Secondo Pedullà, la Fiorentina e il River hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Quarta: ai viola 6,5 milioni più 1,5 di bonus

Mancavano solo alcuni dettagli per chiudere l'operazione Martinez Quarta-River Plate. Adesso, secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la società viola e quella argentina hanno finalmente raggiunto un'intesa totale. Nei giorni scorsi avevamo raccontato come la Fiorentina volesse ricevere un'offerta da circa 7 milioni di base fissa: negli ultimi minuti, il River Plate ha offerto 6,5 milioni di euro più 1,5 di eventuali bonus, chiudendo di fatti l'affare che riporterà il difensore argentino in patria dopo la parentesi europea.

Dopo poco più di 4 anni in maglia viola, il Chino lascia quindi, con dispiacere, il capoluogo toscano. Di seguito il post di Pedullà su X:

PEDULLA' SU PARISI

https://www.labaroviola.com/pedulla-se-parisi-parte-titolare-con-il-napoli-potrebbe-restare-il-como-offre-10-milioni-alla-fiorentina/283368/