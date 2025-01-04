Pedullà: "Se Parisi parte titolare con il Napoli potrebbe restare, il Como offre 10 milioni alla Fiorentina"

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva su Passione Fiorentina per parlare di calciomercato e delle mosse della Fiorentina. Pedullà ha spiegato anche l...

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva su Passione Fiorentina per parlare di calciomercato e delle mosse della Fiorentina. Pedullà ha spiegato anche la situazione legata a Parisi, queste le sue parole:

“Chi ha provato Palladino oggi? Tutti danno Gosens, ma io uno spiraglio sul titolare a sinistra lo darei. Domani è un passaggio fondamentale per il futuro di Parisi. Un segnale di titolarità dopo Torino, dove ha fatto anche la sua figura, giocare anche con il Napoli sarebbe un segnale. Vorrebbe dire che la storia di Biraghi è una cosa a parte. Il Como è pronto, troverebbe un accordo rapido con la Fiorentina e dovrebbe trovarlo, sempre velocemente, con l’entourage del giocatore. Il Como ha una proprietà ricca. Quanto offrirebbero? La Fiorentina ha speso 10 no? Il Como lo prenderebbe alla stessa cifra. Se lo cedi però, si aprirebbe un problema a sinistra e dovresti andare a prendere altro. Il Como da lunedì vorrebbe entrare nel vivo se ci fossero le condizioni”.

PRIMA CONVOCAZIONE PER VALENTINI

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