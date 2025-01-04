Convocati Fiorentina: prima convocazione per Valentini, assenti Quarta e Biraghi. Cataldi è recuperato
L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha diramato i convocati in vista del match delle 18:00 contro il Napoli che andrà in scena all'Artemio Franchi. La notizia è l'esclusione di Martinez Q...
L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha diramato i convocati in vista del match delle 18:00 contro il Napoli che andrà in scena all'Artemio Franchi. La notizia è l'esclusione di Martinez Quarta ormai prossimo al River Plate per 7 milioni di euro, l'Argentino potrebbe partire già in serata. Tra i convocati c'è anche la novità Valentini che è arrivato a Parametro 0 il 1 Gennaio dopo che la Fiorentina lo aveva bloccato nella scorse sessione di calciomercato. Cataldi è presente dopo che non si era allenato in questi giorni per una febbre, mentre manca ancora Biraghi ormai fuori dalla Fiorentina.
La lista dei convocati viola per la partita contro il Napoli:
1) ADLI Yacine
2) BELTRÁN Lucas
3) CAPRINI Maat Daniel
4) CATALDI Danilo
5) COLPANI Andrea
6) COMUZZO Pietro
7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
8) DE GEA QUINTANA David (P)
9) GOSENS Robin Everardus
10) GUDMUNDSSON Albert
11) IKONE Nanitamo Jonathan
12) KAYODE Michael Olabode
13) KEAN Bioty Moise
14) KOUAME Kouakou Christian Michael
15) MANDRAGORA Rolando
16) MARTINELLI Tommaso (P)
17) MORENO Matías Agustín
18) PARISI Fabiano
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOTTIL Riccardo
23) TERRACCIANO Pietro (P)
24) VALENTINI Nicolás
https://www.labaroviola.com/ceccarini-martinez-quarta-potrebbe-partire-gia-stasera-per-buenos-aires-ultimi-dettagli-da-sistemare/283363/