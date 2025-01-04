Convocati Fiorentina: prima convocazione per Valentini, assenti Quarta e Biraghi. Cataldi è recuperato

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha diramato i convocati in vista del match delle 18:00 contro il Napoli che andrà in scena all'Artemio Franchi. La notizia è l'esclusione di Martinez Q...

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha diramato i convocati in vista del match delle 18:00 contro il Napoli che andrà in scena all'Artemio Franchi. La notizia è l'esclusione di Martinez Quarta ormai prossimo al River Plate per 7 milioni di euro, l'Argentino potrebbe partire già in serata. Tra i convocati c'è anche la novità Valentini che è arrivato a Parametro 0 il 1 Gennaio dopo che la Fiorentina lo aveva bloccato nella scorse sessione di calciomercato. Cataldi è presente dopo che non si era allenato in questi giorni per una febbre, mentre manca ancora Biraghi ormai fuori dalla Fiorentina.

La lista dei convocati viola per la partita contro il Napoli:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) CAPRINI Maat Daniel

4) CATALDI Danilo

5) COLPANI Andrea

6) COMUZZO Pietro

7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

8) DE GEA QUINTANA David (P)

9) GOSENS Robin Everardus

10) GUDMUNDSSON Albert

11) IKONE Nanitamo Jonathan

12) KAYODE Michael Olabode

13) KEAN Bioty Moise

14) KOUAME Kouakou Christian Michael

15) MANDRAGORA Rolando

16) MARTINELLI Tommaso (P)

17) MORENO Matías Agustín

18) PARISI Fabiano

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOTTIL Riccardo

23) TERRACCIANO Pietro (P)

24) VALENTINI Nicolás

QUARTA IN PARTENZA

https://www.labaroviola.com/ceccarini-martinez-quarta-potrebbe-partire-gia-stasera-per-buenos-aires-ultimi-dettagli-da-sistemare/283363/