Ceccarini: "Martinez Quarta potrebbe partire già stasera per Buenos Aires, ultimi dettagli da sistemare"

La storia tra la Fiorentina ed Il Chino Martinez Quarta è ormai giunta ai titoli di coda, infatti come rivelato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini tramite il proprio profilo X il difen...

La storia tra la Fiorentina ed Il Chino Martinez Quarta è ormai giunta ai titoli di coda, infatti come rivelato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini tramite il proprio profilo X il difensore Argentino potrebbe partire già in serata per Buenos Aires.

La Fiorentina sta infatti limando gli ultimi accordi con il River Plate per la cessione del difensore Argentino, cessione a titolo definitivo che dovrebbe arrivare per una cifra intorno ai 7 milioni di euro, Quarta tornerà così in Argentina nel club da cui la Fiorentina lo aveva prelevato, resta da capire se sarà a disposizione per il match di stasera contro il Napoli o se quella con la Juventus è stata la sua ultima partita da giocatore viola

FLOP VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/la-stagione-di-vlahovic-e-un-flop-e-la-juventus-si-mette-in-contatto-con-lagente-di-zirkzee/283223/