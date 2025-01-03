La stagione di Vlahovic è un flop e la Juventus si mette in contatto con l'agente di Zirkzee

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà la Juventus ha fatto la prima mossa per provare a portare Joshua Zirkzee a Torino in questa finestra di mercato. Infatti come ri...

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà la Juventus ha fatto la prima mossa per provare a portare Joshua Zirkzee a Torino in questa finestra di mercato. Infatti come rivelato da Pedullà tramite il proprio profilo X la società bianconera si è messa in contatto con il procuratore dell'attaccante Olandese che non sta passando un bel periodo al Manchester United.

Vedremo dunque se il Manchester United dopo l'esborso fatto questa estate per prenderlo deciderà di privarsene dopo soli 6 mesi, quel che è certo è che Zirkzee ritroverebbe così Thiago Motta con cui ha fatto benissimo a Bologna e Vlahovic si ritroverebbe con una seria concorrenza.

TMW SU PARISI

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