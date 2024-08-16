Sky Sport rivela: "L'Everton si inserisce per Edoardo Bove, centrocampista della Roma"

L'Everton è interessato al centrocampista 22enne, in uscita dalla Roma. Piace anche alla Fiorentina di Palladino

Uno dei nomi per il nuovo centrocampo della Fiorentina è quello di Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 in uscita dalla Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, un club di Premier League lo avrebbe messo nel mirino: si tratta dell'Everton di Sean Dyche, che vorrebbe portarlo a Liverpool per rinforzarsi. Il 22enne piace anche alla Fiorentina, ma per il momento non è stata fatta alcuna mossa concreta per strapparlo alla concorrenza.

Pedullà: “Gudmundsson grande obiettivo di Barone. Monza di nuovo su Terracciano. Lindelof? Nessun riscontro”

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