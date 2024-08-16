Pedullà: "Gudmundsson grande obiettivo di Barone. Monza di nuovo su Terracciano. Lindelof? Nessun riscontro"

Come di consueto durante il calciomercato, è il momento delle pillole di mercato sulla Fiorentina a cura di Alfredo Pedullà–Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì, dalle 14.00 alle 15.30, l’esper...

Come di consueto durante il calciomercato, è il momento delle pillole di mercato sulla Fiorentina a cura di Alfredo Pedullà–Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì, dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di mercato approfondirà i temi più rilevanti riguardanti le trattative del club viola. Le sue parole:

GUDMUNDSSON "È stata una crociata, fa parte del gioco. Una rincorsa che parte da gennaio, Gianluigi l'aveva scoperta a gennaio proprio nel silenzio. Quando lo ha scoperta, per correttezza, ho parlato con Barone perché prima di fare un danno, pur essendo certo, mi sembrava giusto parlarne. E mi ricordo che lui mi disse che ci stavano dietro da un mese. Questo per dire che le cose vengono preparate prima, ancora prima che vengono scoperte. Questo è anche un modo di ricordare Joe. Se penso a Gudmundsson, penso a Joe. Siamo stati al telefono un quarto d'ora, ne parlammo, ci disse che era il suo grande obiettivo. Non l'hanno venduto a gennaio perché pensavano di venderlo a giugno a 35 milioni, ma così non è stato. Correa è stato proposto realisticamente al Genoa, Arnautovic che avesse aperto al Genoa non mi risulta. I termini dell'operazione sono 28 milioni, 500 mila in più o 200 mila in meno, prestito con oneroso congruo con obbligo di riscatto. Adesso ci muoviamo in direzione Nico Gonzalez".

MERCATO "Mi sembra di carpire l'entusiasmo di Firenze. Il popolo viola vuole sognare e non soffrire. Mi fa piacere, colgo queste cose con felicità alla vigilia del campionato".

NICO "Abbiamo sempre detto che la Fiorentina non avrebbe accettato contropartite. Oggi è in corso un disgelo dal punto di vista tra la Juve e McKennie, vediamo a cosa porterà. Le altre contropartite non esistevano, Arthur è stato proposto, Kostic è stato proposto come l'Al Ain, ma la Fiorentina vuole i soldi. Commisso era indispettito perché vuole rientrare, ora dobbiamo aspettare i tempi tecnici. Commisso non ha tolto Nico dal mercato, non era un punto definitivo. Metteva un dispiacere, una perplessità di Commisso rispetto le condizioni che voleva, vorrebbe e vorrà sul cartellino di Nico, qualcosa in più di Albert Gudmundsson, quindi penso 30 più bonus. Io penso che Fiorentina e Juve si siano parlati anche prima. Tra Atalanta e Juve ha scelto la Juve, penso che non si offenda nessuno se lo diciamo".

TESSMANN "Dopo aver memorizzato le parole di Antonelli, quando non era convinto l'entourage di Tessmann non era convinta la Fiorentina, poi viceversa. Io non entro nel moralismo. Non conosciamo le cose, chissà cosa ha fatto e cosa ha chiesto. Dovrà essere la Fiorentina a spiegarlo, eventualmente. Se si può sbloccare la sua cessione? Penso di sì, loro hanno bloccato anche Nicolussi Caviglia, a prescindere da Tessmann. Ma non metto due mani sulla Fiorentina, io so come l'ha presa finora: ha sbattuto le porte in faccia. Poi se stasera o stanotte la Fiorentina pensa che sia giusto riaprire la porta, non lo so. Se dovessi saperlo, cercheremo di dirlo. Tessmann ha altre piste in Italia, magari lo chiede Vanoli, magari in Turchia, è una storia che va seguita. Tessmann è fuori rosa, lo ha confermato Antonelli. Fiorentina e Inter non hanno mandato Lucchesi e Oristanio come acconto, ma perché volevano far valorizzare".

IKONÉ "Vuole restare a Firenze, ma il mercato è aperto".

TERRACCIANO "Il Monza ha chiesto ancora informazioni su Terracciano, nonostante il rinnovo di contratto. Anche io penso che la Fiorentina possa restare con De Gea, Terracciano, Christensen e Martinelli. Se dovesse restare Terracciano, andrebbe via Christensen. Manderesti a giocare Martinelli? Ma non puoi restare con Terracciano, Christensen e De Gea. Qualcosa deve succedere. Ma Christensen è contento? Doveva soffiare il posto a Terracciano, non lo ha fatto e gli hanno preso anche De Gea. La situazione dei portieri dobbiamo seguirla. Aspettiamo e osserviamo".

MERCATO "Tre colpi dopo Gudmundsson".

LINDELOF "Non ho riscontri, non ho cose concrete. Guadagna tanto, oggi non è il nome da seguire. Se cambia qualcosa, lo diremo".

AMRABAT "Sarà il protagonista delle ultime due settimana. Se Palladino va fino in fondo alla sua missione, è una Fiorentina forte. Ci riproveranno in Italia, ci riproveranno in Turchia, ci riproverà anche Palladino. Se domani gioca titolare e fa una grande partita, cambiano gli scenari. In questo momento lo United è su altre strade. Ora dobbiamo vedere il grande feeling tra Palladino e Amrabat. Se domani fa una grande partita, secondo me non parte più".

KAYODE "Siamo fermi, vediamo se più avanti si riaccende qualcosa. La Fiorentina prima di cederlo non conta fino a 100, ma fino a 250. Lui è un titolare, ma c'è Dodò. Io un minimo di attenzione la tengo, mancano quindici giorni. Se qualcuno si sveglia dalla Premier e ti porta 25 milioni, secondo me la Fiorentina ci pensa. Vediamo cosa accadrà, non dico che la Fiorentina lo dia facilmente, ma un'offerta congrua può portarti a pensare".

BREKALO "L'Empoli lo ha chiesto. Ci saranno tanti estimatori last minute, vedrai che qualcuno lo porterà a giocare".

DI MARZIO RIVELA: “LA FIORENTINA METTE GLI OCCHI SU LINDELOF, DIFENSORE IN USCITA DALLO UNITED”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rivela-la-fiorentina-mette-gli-occhi-su-lindelof-difensore-in-uscita-dallo-united/264308/