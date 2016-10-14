Emerge anche la super offerta dell’Everton per Kalinic rifiutata da Corvino. Il Napoli è avvisato…

Per stessa ammissione del direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, durante l’estate sono arrivate ai viola offerte superiori anche a 25 milioni di euro per Nikola Kalinic. Sul giocatore Paulo Sousa aveva posto il veto alla sua cessione, per questo motivo i viola hanno dovuto dire di no anche ai 30 milioni di euro messi sul piatto dall’Everton.

Un chiaro segnale indirizzato anche al Napoli che vorrebbe tornare alla carica del croato durante il prossimo mercato invernale di gennaio per avere un ulteriore giocatore in più in attacco, dopo il grave infortunio subito da Milik che resterà fuori per gran parte della stagione.

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