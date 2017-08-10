L'Everton torna a bussare per Kalinic, il giocatore aspetta sempre il Milan, ma...

Il futuro di Nikola Kalinic non sarà, quasi sicuramente, a Firenze. Il croato ha scelto di lasciare il club gigliato ed il Milan non è l'unica soluzione possibile. Secondo quando riporta gianlucadimar...

Il futuro di Nikola Kalinic non sarà, quasi sicuramente, a Firenze. Il croato ha scelto di lasciare il club gigliato ed il Milan non è l'unica soluzione possibile. Secondo quando riporta gianlucadimarzio.com infatti, l'Everton si sarebbe rifatto vivo con un'offerta da 25 milioni di euro per battere la concorrenza e accaparrarsi Kalinic. Il numero 9 Viola però, non vorrebbe lasciare l'Italia ed è ben nota la sua voglia di Milan. Verosimilmente quindi si aspetterà ancora qualche giorno un'eventuale accelerata dei rossoneri, dopodiché il giocatore e il suo entourage prenderanno in considerazione anche l'allettante offerta dei Toffees. Rimane aperta la porta della Premier League per Nikola Kalinic...