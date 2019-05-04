Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Tosun, centravanti dell'Everton, ha segnato 2 gol in 25 partite
Secondo quanto riportano i media turchi Corvino avrebbe messo gli occhi su Cenk Tosun, centravanti tedesco dell'Evento classe 91. In questa stagione non ha particolarmente brillato con i suoi soli due...
A cura di Redazione Labaroviola
04 maggio 2019 13:48
Secondo quanto riportano i media turchi Corvino avrebbe messo gli occhi su Cenk Tosun, centravanti tedesco dell'Evento classe 91. In questa stagione non ha particolarmente brillato con i suoi soli due gol in 25 partite giocate