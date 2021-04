Il difensore dell’Everton Mina obiettivo della Fiorentina? No, il club viola non lo hai mai chiesto

L’Everton vuole Koulibaly dal Napoli ma prima, i toffees dovranno definire una cessione e ad andare via potrebbe essere il colombiano Yerry Mina, tornato in campo nell’ultimo turno contro il Crystal Palace dopo aver smaltito l’infortunio al polpaccio. Diversi club in questi giorni hanno preso informazioni sul calciatore classe ’94, tra questi però, come riporta TMW, non c’è però la Fiorentina. Il difensore ha una valutazione che si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Non una cessione semplice, ma da definire se si vorrà dare l’assalto a Koulibaly: Mina, pilastro dell’Everton e della nazionale colombiana, è sul mercato. E la prossima estate potrebbe sbarcare in Italia.

VOCALELLI NON HA DUBBI, SPALLETTI MIGLIOR NOME PER LA FIORENTINA