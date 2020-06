Thiago Silva lascerà il Paris Saint Germain alla fine della stagione, ma non avrà un ingaggio alla portata di tutti. Perché le ottime prestazioni di questa annata, dove è stato titolare per larga parte, gli consentono di avere una platea dove scegliere. Da escludere, almeno per il momento, il Milan. Perché Ralf Rangnick vorrà un progetto giovane per la sua formazione, senza spazio per gli over 35. Se poi guadagnano 6 milioni di euro a stagione ancora meno. Perché è questa la richiesta del brasiliano.

Al momento è però l’Everton la squadra più avanti per il difensore, c’è un però. La proposta è di un annuale con un’opzione – in Premier solitamente è sempre utilizzata – per un’altra stagione, intorno ai 4,5 più bonus. La possibilità di giocare ancora con Ancelotti lo solletica, ma vorrebbe un biennale. E forse una squadra di livello maggiore, per giocarsi la Champions.

Almeno per il momento i viola non sono della partita, perché Ribery prende 4 milioni – e sarà più o meno lo stesso stipendio di Chiesa, nel rinnovo – e poi perché arrivare a 6 sembra fuori discussione. Possibile scendere a 5 per un biennale, difficile che il sudamericano accetti a meno. Anche perché è ancora presto per tutti i maggiori campionati europei.

Tuttomercatoweb.com