TMW: "Mangala ha dato priorità alla Fiorentina e ha messo in stand-by tutte le altre opzioni"

Orel Mangala vuole la Serie A e in queste ultime ore ha dato priorità alla Fiorentina, nonostante sul piatto abbia un'offerta dell'Everton. Come vi riportavamo nella giornata di ieri, il centrocampist...

Orel Mangala vuole la Serie A e in queste ultime ore ha dato priorità alla Fiorentina, nonostante sul piatto abbia un'offerta dell'Everton. Come vi riportavamo nella giornata di ieri, il centrocampista dell'Olympique Lione può lasciare l'OL a titolo temporaneo e la società gigliata s'è fiondata sul calciatore che, adesso, ha messo in stand-by tutte le altre opportunità. Si sta trattando il trasferimento sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Mangala è stato messo sul mercato a condizioni vantaggiose dall'OL dopo l'arrivo di Tessmann, centrocampista statunitense arrivato dal Venezia. Lo scrive Tuttomercatoweb

FIORENTINA SU BATURINA

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