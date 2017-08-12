Sky Sport, Kalinic rifiuta l'offerta dell'Everton perchè vuole solo il Milan

Secondo quanto riportato da Sky Sport la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per Nikola Kalinic che ha solo un obiettivo in testa

Secondo quanto riportato da Sky Sport Nikola Kalinic ha messo in stand-by l'offerta dell'Everton per perché vuole solo il Milan. Il club inglese si era fatto avanti con la società gigliata con un offerta da 25 milioni di euro. Il croato però accetta solo la destinazione rossonera per un accordo tra viola e Milan che dovrebbe essere raggiunto la prossima settimana sulla base di 25 milioni di euro secodno l'emittente satellitare.