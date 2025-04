Dall’Inghilterra: “Everton interessato a Gudmundsson, ma la Fiorentina ha la priorità sul suo riscatto”

Interesse per Albert Gudmundsson anche in Premier League, con l’Everton che sembra apprezzare molto il profilo dell’attaccante islandese. Il club inglese starebbe monitorando la situazione, dato che la Fiorentina, pur avendo un’opzione di riscatto fissata a 17 milioni di euro più 3 di bonus, non ha ancora comunicato al Genoa la volontà di esercitarla.

L’Everton vede in Gudmundsson il rinforzo ideale per l’attacco, vista la possibile partenza di Calvert-Lewin e il rientro di Broja al Chelsea. L’islandese, apprezzato per la sua versatilità tra seconda punta e trequartista, rappresenta un’opzione accessibile con un costo sotto i 20 milioni. La Fiorentina ha però ancora la priorità sul suo riscatto e, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, considera l’opzione dell’acquisto a titolo definitivo. Lo riporta TEAMtalk.