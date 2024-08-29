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Romano: "L'Everton ha prenotato le visite mediche per Mangala per oggi, l'offerta è un prestito secco"

Secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano l'Everton ha già prenotato le visite mediche di Mangala per oggi come ha rivelato sul proprio profilo X, questo il contenuto del suo tweet:"Sap...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2024 13:18
Romano: "L'Everton ha prenotato le visite mediche per Mangala per oggi, l'offerta è un prestito secco" -
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Secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano l'Everton ha già prenotato le visite mediche di Mangala per oggi come ha rivelato sul proprio profilo X, questo il contenuto del suo tweet:

"Sappiamo che l'Everton ha prenotato le visite mediche e il viaggio per Mangala oggi. Il giocatore dovrebbe recarsi nel Merseyside questo pomeriggio in prestito dal Lione. Nessuna opzione di acquisto è prevista, se tutto va secondo i piano è un prestito secco all'Everton"

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