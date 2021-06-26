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Dall'Inghilterra, Benitez alla Fiorentina? L'ipotesi sta per sfumare, Everton ad un passo

Benitez si allontana dalla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2021 20:23
Dall'Inghilterra, Benitez alla Fiorentina? L'ipotesi sta per sfumare, Everton ad un passo -
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Dall'Inghilterra, Benitez alla Fiorentina? L'ipotesi sta per sfumare, Everton ad un passo

La Fiorentina nei giorni passati ha sondato Rafa Benitez per la panchina. L'ex allenatore del Napoli però sembra essere sempre più vicino alla Premier League, in particolar modo all'Everton. Si allontana dunque da Firenze. Lo riporta BBC.

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