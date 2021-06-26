"Antognoni, a prescindere dalla Fiorentina formerà un’Academy per i giovani calciatori"

Antognoni lancerà un'Academy a suo nome

Nella giornata di ieri, Rita Antognoni, moglie di Giancarlo, ha postato sul proprio profilo personale di Instagram una foto che la ritraeva assieme all'Unico 10 e all'amico manager Michele Fratini, a tal proposito, lo abbiamo contattato telefonicamente, queste le sue parole:

"La cena di ieri assieme a Giancarlo e Rita era un modo oltre che per ritrovarsi in amicizia anche per continuare un progetto che si covava nella mente da moltissimo tempo. Adesso comincia a prendere forma - a prescindere dal futuro in Fiorentina o meno di Antognoni - un'Accademia dedicata ai giovani calciatori, dove all'interno della medesima i ragazzi riceverebbero una formazione completa: regolamento e rispetto del FairPlay, oltre all'indiscutibile lato tecnico-educativo per le famiglie. Sarà un riferimento per gli amici addetti ai lavori, ed appassionati in genere, una sorta di luogo culturale dedicato al mondo del calcio. Ad oggi stiamo valutando più impianti sportivi, ma ancora non abbiamo deciso. Speranzosi di ritrovare l'entusiasmo, affetto e fedeltà che lo stesso Antognoni ha sempre trovato a Firenze e nei fiorentini".

Gabriele Caldieron

Sportmediaset, Vlahovic incedibile a prescindere dal'allenatore. Commisso ha informato tutti

https://www.labaroviola.com/sportmediaset-vlahovic-incedibile-a-prescindere-dallallenatore-commisso-ha-informato-tutti/144301/