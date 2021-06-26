Sportmediaset, Vlahovic incedibile a prescindere dall'allenatore. Commisso ha informato tutti

Secondo Sportmediaset, Commisso ha fatto sapere alle società interessate che Vlahovic non verrà venduto

Durante l'edizione odierna di Sportmediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha aggiornato lo status dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato, nonostante l'interesse mostrato da diverse squadre europee, l'attaccante serbo è ritenuto incedibile dalla società a prescindere dal nome dell'allenatore che si siederà sulla panchina della Fiorentina. Commisso lo ha fatto sapere a tutti: dirigenti, procuratori, società interessate.

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