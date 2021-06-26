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Sportmediaset, Vlahovic incedibile a prescindere dall'allenatore. Commisso ha informato tutti

Secondo Sportmediaset, Commisso ha fatto sapere alle società interessate che Vlahovic non verrà venduto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2021 15:31
Sportmediaset, Vlahovic incedibile a prescindere dall'allenatore. Commisso ha informato tutti - Firenze 19/02/2021 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Siena / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic
Firenze 19/02/2021 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Siena / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic
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Durante l'edizione odierna di Sportmediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha aggiornato lo status dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato, nonostante l'interesse mostrato da diverse squadre europee, l'attaccante serbo è ritenuto incedibile dalla società a prescindere dal nome dell'allenatore che si siederà sulla panchina della Fiorentina. Commisso lo ha fatto sapere a tutti: dirigenti, procuratori, società interessate.

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