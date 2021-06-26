Kokorin, addio dopo soli 6 mesi? In Russia si parla di un suo possibile ritorno in madre patria o Qatar

La Fiorentina non sarebbe intenzionata a ceder Kokorin a meno di 4 milioni

Arrivano voci dalla Russia di un possibile addio, dopo soli 6 mesi alla Fiorentina, dell'attaccante Aleksander Kokorin. Secondo quanto riporta il portale russo sport-express.ru, Kokorin avrebbe degli estimatori in madre patria e anche alcune squadre del Qatar avrebbero manifestato interesse verso il giocatore.

La Fiorentina però non è intenzionata a fare una minusvalenza: per Kokorin sono necessari almeno 4 milioni di euro. Quindi, di fronte ad un offerta congrua, anche il futuro dell'attaccante russo è tutto da definire.

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