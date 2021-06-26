Dalla Liguria, Italiano, la Fiorentina ha commesso un illecito nei confronti dello Spezia? Indaga la FIGC
Una vicenda Italiano-Fiorentina-Spezia che potrebbe finire sotto indagine
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2021 12:05
Secondo Il Secolo XIX, la Fiorentina potrebbe aver compiuto un illecito, in modo particolare la violazione dell'art. 95 delle norme interne. Essa vieta di prendere contatti con un tesserato che ha un contratto pluriennale in essere. La FIGC potrebbe dunque indagare su quanto accaduto.
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