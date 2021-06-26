CorSport, Fiorentina, Italiano primo nome, resiste Fonseca ma occhio al Crystal Palace

Fiorentina al lavoro in silenzio. Italiano la prima scelta, c'è anche Fonseca, il quale piace in Premier

Sempre al lavoro, in silenzio. Ma la Fiorentina ancora non ha chiuso per il nuovo allenatote. Il giorno giusto sembra essere quello di lunedì, tra 48 ore dunque. La corsa pare diventata a due: non è tramontata l’optassi di riuscire a trovare un accordo per Italiano con il pagamento della clausola rescissoria da 1 milione netto come unica via di fuga possibile, ma comunque resiste la candidatura di Paulo Fonseca. Il portoghese nelle ultime ore sarebbe finito nuovamente in orbita inglese, stavolta ricevendo le attenzioni del Crystal Palace, ma i viola restano in lizza. Attenzione però anche al colpo a sorpresa a cui, magari potrebbe pensare lo stesso Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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