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Tuttosport, Vlahovic, è lui l’obiettivo della Juventus se parte Ronaldo: bianconeri pronti al pressing 

Juventus pronta a fiondarsi su Vlahovic se parte Ronaldo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2021 11:38
Tuttosport, Vlahovic, è lui l’obiettivo della Juventus se parte Ronaldo: bianconeri pronti al pressing  -
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Passiamo all’attacco, a Dusan Vlahovic. Nel caso in cui Ronaldo dovesse comunicare l’effettiva volontà di lasciare Torino allora la Juventus punterebbe con decisione sul giocatore viola. Primo della lista dei papabili sostituti di CR7. Il pressing sul giocatore dovrà essere massiccio, anche perchè non sarà facile convincere Commisso ad una nuova cessione propria alla Juventus dopo quella di Chiesa. Lo scrive Tuttosport.

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