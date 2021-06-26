Dall'Argentina, Fiorentina su De La Cruz, duello con lo United. Pronte offerte superiori a 16 milioni

Fiorentina su De La Cruz, giocatore del River

Fiorentina su Nicolas De La Cruz del River Plate. L'uruguagio è entrato non solo nel mirino dei viola ma anche in quello del Manchester United. Tutti e due i club sono disposti a pagarlo sopra a 16 milioni. Lo scrive TNT Sports.

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