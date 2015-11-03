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Notizie Benitez Fiorentina

Benitez: “Partita pregiata contro la Fiorentina. Ci stiamo godendo il momento e arrivare il più lontano possibile”

07 aprile 2026 16:56

Gazzetta: "Allenatore esperto per la Fiorentina? Spunta l'idea Benitez ma pista difficile"

01 giugno 2025 09:25

Boban duro su Benitez del PSV: “Ma cosa è sta roba che parti e vai da tua moglie per la nascita del figlio?”

17 settembre 2024 22:11

Benitez: "Amrabat mi ha stupito, è stato un giocatore fondamentale per il Marocco"

27 dicembre 2022 11:08

Dall'Inghilterra, Benitez alla Fiorentina? L'ipotesi sta per sfumare, Everton ad un passo

26 giugno 2021 20:23

TMW, Benitez è stato chiamato dalla Fiorentina ma la sua priorità è l'Everton: firma vicina

25 giugno 2021 23:14

Sun, Fiorentina-Benitez pista fredda: il tecnico spagnolo è ad un passo dall'Everton

25 giugno 2021 13:16

Galli: "Speriamo arrivi Italiano, ma per restare! La Fiorentina dovrà essere la prima a difenderlo"

21 giugno 2021 16:27

Graziani: "La Fiorentina non ha un bomber. Sulla panchina viola serve uno alla Spalletti"

15 luglio 2020 20:18

Bucchioni lancia l'indiscrezione: "La Fiorentina vuol ricongiungere la coppia Piatek-Kouamè. In panchina.."

26 giugno 2020 14:53

"Benitez sarebbe l'allenatore giusto per la Fiorentina. E' l'unico che getta sempre le basi"

22 giugno 2020 13:58

Benitez: "La vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina fu una serata senza gioia"

17 giugno 2020 15:57

Venerato. "Rtorno di Benitez? No ha vinto solo una coppa con una Fiorentina modesta"

04 maggio 2018 10:05

Lazaar: "L'anno scorso avevo firmato con la Fiorentina poi Benitez mi fece cambiare idea all'ultimo. Ho commesso un'errore"

10 settembre 2017 14:29

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