Notizie Benitez Fiorentina

Benitez: “Partita pregiata contro la Fiorentina. Ci stiamo godendo il momento e arrivare il più lontano possibile”
07 aprile 2026 16:56
Gazzetta: "Allenatore esperto per la Fiorentina? Spunta l'idea Benitez ma pista difficile"
01 giugno 2025 09:25
Boban duro su Benitez del PSV: “Ma cosa è sta roba che parti e vai da tua moglie per la nascita del figlio?”
17 settembre 2024 22:11
Benitez: "Amrabat mi ha stupito, è stato un giocatore fondamentale per il Marocco"
27 dicembre 2022 11:08
Dall'Inghilterra, Benitez alla Fiorentina? L'ipotesi sta per sfumare, Everton ad un passo
26 giugno 2021 20:23
TMW, Benitez è stato chiamato dalla Fiorentina ma la sua priorità è l'Everton: firma vicina
25 giugno 2021 23:14
Sun, Fiorentina-Benitez pista fredda: il tecnico spagnolo è ad un passo dall'Everton
25 giugno 2021 13:16
Galli: "Speriamo arrivi Italiano, ma per restare! La Fiorentina dovrà essere la prima a difenderlo"
21 giugno 2021 16:27
Graziani: "La Fiorentina non ha un bomber. Sulla panchina viola serve uno alla Spalletti"
15 luglio 2020 20:18
Bucchioni lancia l'indiscrezione: "La Fiorentina vuol ricongiungere la coppia Piatek-Kouamè. In panchina.."
26 giugno 2020 14:53
"Benitez sarebbe l'allenatore giusto per la Fiorentina. E' l'unico che getta sempre le basi"
22 giugno 2020 13:58
Benitez: "La vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina fu una serata senza gioia"
17 giugno 2020 15:57
Venerato. "Rtorno di Benitez? No ha vinto solo una coppa con una Fiorentina modesta"
04 maggio 2018 10:05
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