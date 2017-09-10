Lazaar: "L'anno scorso avevo firmato con la Fiorentina poi Benitez mi fece cambiare idea all'ultimo. Ho commesso un'errore"

Il terzino sinistro ora al Benevento ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Il contratto era pronto, poi il Newcastle...

Lazaar, terzino sinistro ex Palermo e Newcastle ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le parole del giocatore del Benevento:

"Quando il 31 agosto ho firmato con il Benevento è stata la fine di un incubo. Al Newcastle non ho mai giocato e Benitez non mi ha mai dato una spiegazione. Peccato che mi avesse voluto lui a tutti i costi. Stavo già firmando con la Fiorentina lo scorso anno, erano già pronti i contratti, poi mister Benitez ha iniziato a chiamarmi per convincermi. Peccato, solo parole. Che delusione. Sono tornato per dimostrare a tutti che sono ancora un calciatore forte e non mi sono affatto perso"