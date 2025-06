Per la scelta del nuovo allenatore si è aperta una pagina bianca e ora va scritta bene. Il clima inquieto della città potrebbero suggerire un profilo esperto come Stefano Pioli, Marco Baroni e Maurizio Sarri, anche se per loro c’è prima di tutto da fare i conti con la concorrenza e con il gradimento. Più difficile ad ora la pista giovane che porta ad Alberto Gilardino e quella straniera per Rafa Benitez. Così scrive La Gazzetta dello Sport.