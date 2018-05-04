Venerato. "Rtorno di Benitez? No ha vinto solo una coppa con una Fiorentina modesta"

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato a Tuttonapoli.net di un possibile ritorno in panchina azzurra di Rafa Benitez:“Resto stupito se penso ad un possibile ritorno di Benitez. Ha costretto De Lauren...

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato a Tuttonapoli.net di un possibile ritorno in panchina azzurra di Rafa Benitez:“Resto stupito se penso ad un possibile ritorno di Benitez. Ha costretto De Laurentiis ad investire tanto sul mercato ottenendo un terzo e quinto posto. Lasciate perdere le coppe. La prima vinta ai rigori con la Juve, la seconda contro la modesta Fiorentina“.