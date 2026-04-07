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Benitez: “Partita pregiata contro la Fiorentina. Ci stiamo godendo il momento e arrivare il più lontano possibile”

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Benitez: “Partita pregiata contro la Fiorentina. Ci stiamo godendo il momento e arrivare il più lontano possibile”

Redazione

7 Aprile · 16:56

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 16:56

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Ai microfoni del sito ufficiale del Crystal Palace, Walter Benitez (secondo portiere) ha parlato della partita contro la Fiorentina: “Quella contro la Fiorentina è una partita importante: quando si arriva ai quarti di finale, si ha voglia di giocare sfide di alto livello. Questo è il primo anno del Crystal Palace nelle competizioni europee e, per noi, ogni partita è come una finale, perché vogliamo arrivare il più in alto possibile. Sappiamo quanto sia importante sia per il club che per noi giocatori, quindi cerchiamo di dare il massimo in ogni gara. Allo stesso tempo, stiamo provando a goderci il momento, perché è qualcosa di speciale. Spero davvero di arrivare il più lontano possibile in questa competizione”.

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