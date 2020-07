“La Fiorentina ha fatto alcune buone operazioni – ha detto Ciccio Graziani a Radio Bruno – e alcune meno. Sportivamente mi aspettavo di più. I calciatori e l’allenatore hanno le loro responsabilità. La rosa sicuramente crescerà. Quest’anno non abbiamo il centravanti e questo si sente. Duncan-Amrabat-Castrovilli può essere un forte centrocampo. Nuovo mister? Benitez troppo moscio non mi piace, non è giusto per la piazza. Sulla panchina voglio uno alla Spalletti”.