Galli: "Speriamo arrivi Italiano, ma per restare! La Fiorentina dovrà essere la prima a difenderlo"

Galli a Lady Radio: "All'inizio le squadre di Italiano potrebbero soffrire ma finiscono i campionati in crescendo

Il noto opinionista, ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli ha detto il suo parere sul possibile approdo del tecnico Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Le sue parole rilasciate a Lady Radio:

"Italiano è un allenatore tosto e preparato, che ha fatto bene negli ultimi tre campionati. Speriamo arrivi e soprattutto speriamo che... resti! Firenze non è né Trapani né Spezia, le difficoltà per lui saranno superiori. Parlai di Benitez come tecnico ideale e di Ranieri in un momento di grande emergenza, ma se riponiamo fiducia in questo allenatore bisogna tenere la lingua a posto e non addossargli troppe responsabilità rispetto a quelle che già ha".

Prosegue Galli: "Se prendiamo Italiano va difeso, i primi dovranno essere proprio i dirigenti perché come allenatore è un maniacale nel proprio lavoro. All'inizio le sue squadre potrebbero soffrire, soprattutto perché richiede molta intensità di gioco e c'è molto lavoro da fare. Allo stesso tempo finiscono i campionati in crescendo, basti vedere come ha consentito allo Spezia di salvarsi nel rush finale".

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