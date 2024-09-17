Boban duro su Benitez del PSV: “Ma cosa è sta roba che parti e vai da tua moglie per la nascita del figlio?”

Il portiere argentino a poche ore dall'esordio in Champions contro la Juve ha lasciato il ritiro per rientrare in Olanda dalla moglie

“Ma cosa è sta roba che parti e vai da tua moglie per la nascita del figlio?”. È il durissimo commento di Zvonimir Boban, opinionista di Sky Sport, nel pre-partita di Juventus-Psv, prima giornata dalla Champions League 2024/25. L’ex fantasista del Milan ha criticato apertamente la scelta del portiere degli olandesi, Walter Benitez, che ha lasciato all’ultimo minuto Torino per tornare in Olanda e assistere alla nascita del figlio. Una decisione condivisa con il club, come si legge in un comunicato del Psv Eindhoven: “Walter Benítez non sarà parte della nostra squadra questa sera. Questa mattina ha lasciato l’hotel dei giocatori a Torino a causa della nascita di suo figlio. È stato concordato di comune accordo che tornerà dalla sua famiglia”.

L’allenatore Bosz, dunque, ha schierato il portiere di riserva Drommel. Mentre Benitez è tornato a casa dalla moglie. Per Boban è sbagliato: “Magari non sarò moderno io, ma queste cose non le capisco: giochi una partita di Champions, non puoi mancare”. E ancora: “È il tuo lavoro, giochi e poi scappi. Sarebbe potuto scendere regolarmente in campo per poi abbracciare la moglie e il bambino al suo ritorno”. Un concetto che Boban ha ribadito più volte: “Parlo per me stesso, non lo avrei fatto.. è il tuo lavoro, hai dei compagni da aiutare”. Un commento diventato in breve tempo virale sui social, dove diversi utenti hanno criticato l’ex calciatore croato, evidenziando il “maschilismo” intrinseco al suo ragionamento.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Dusan rifinisce e Nico segna, in Champions da protagonisti ma con la maglia bianconera

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