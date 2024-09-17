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Dusan rifinisce e Nico segna, in Champions da protagonisti ma con la maglia bianconera

Per l'argentino primo sigillo all'esordio in Champions League con la Juventus su assist del centravanti serbo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2024 21:28
Dusan rifinisce e Nico segna, in Champions da protagonisti ma con la maglia bianconera -
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La Juventus riparte in Champions con una vittoria netta contro il PSV. Tra i protagonisti assoluti il talento turco Yildiz autore di un gran gol e l'ex Fiorentina Nico Gonzalez. L'argentino molto ispirato confeziona l'assist per il 2-0 di McKennie e mette a segno il 3-0 su assistenza di Dusan Vlahovic. Per lui si tratta del primo gol in maglia bianconera. Per gli olandesi inutile il gol di Saibari in pieno recupero.

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