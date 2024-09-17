Dusan rifinisce e Nico segna, in Champions da protagonisti ma con la maglia bianconera
Per l'argentino primo sigillo all'esordio in Champions League con la Juventus su assist del centravanti serbo
La Juventus riparte in Champions con una vittoria netta contro il PSV. Tra i protagonisti assoluti il talento turco Yildiz autore di un gran gol e l'ex Fiorentina Nico Gonzalez. L'argentino molto ispirato confeziona l'assist per il 2-0 di McKennie e mette a segno il 3-0 su assistenza di Dusan Vlahovic. Per lui si tratta del primo gol in maglia bianconera. Per gli olandesi inutile il gol di Saibari in pieno recupero.
La Fiorentina si allena in vista della Lazio: Gudmundsson in gruppo, nel mirino la convocazione
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