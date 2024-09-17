La Fiorentina si allena in vista della Lazio: Gudmundsson in gruppo, nel mirino la convocazione

Il nuovo numero 10 della Fiorentina si è allenato in gruppo e sarà disponibile per la sfida contro la Lazio

La Fiorentina ha ripreso oggi ad allenarsi dopo un giorno di riposo: annunciato in gruppo anche Albert Gudmundsson che finora non è mai stato a disposizione per un infortunio al polpaccio e per le vicende giudiziarie che lo coinvolgono.

Di qui il mancato esordio finora in maglia viola: domenica prossima contro la Lazio però l'attaccante islandese punta ad essere a disposizione e quindi convocabile: fra l'altro la sua squadra, che non ha ancora centrato una vittoria, ha bisogno di rilanciarsi dopo la sconfitta subita a Bergamo con l'Atalanta e una classifica (appena tre punti raccolti frutto di altrettanti pareggi) che sta deludendo le aspettative della società e della piazza. Lo riporta l'ANSA.

BARONI SU CASTELLANOS

https://www.labaroviola.com/lazio-in-ansia-per-castellanos-baroni-ha-sentito-qualcosa-spero-non-sia-nulla-di-importante/268643/