Lazio in ansia per Castellanos, Baroni: "Ha sentito qualcosa, spero non sia nulla di importante"

L'attaccante della Lazio Castellanos è uscito per infortunio nella sfida contro il Verona ed è in dubbio per la trasferta di Firenze

Il tecnico della Lazio Marco Baroni è intervenuto in sala stampa dopo la vittoria contro il Verona, commentando con preoccupazione la situazione relativa a Castellanos, uscito per infortunio durante il secondo tempo. La Lazio sarà la prossima avversaria della Fiorentina, e potrebbe presentarsi a Firenze senza il Taty. Queste le parole di Baroni:

"Castellanos oggi farà gli esami, penso non sia nulla di importante, ma qualcosa ha sentito. Non è facile recuperare dai viaggi intercontinentali e speriamo non sia nulla di importante".

LE PAROLE DI COMOTTO SULLA DIFESA

https://www.labaroviola.com/comotto-sicuro-la-fiorentina-ha-i-giocatori-per-la-difesa-a-3-ma-ranieri-non-puo-fare-il-centrale/268635/