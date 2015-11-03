Notizie Psv Fiorentina

TMW riporta: "Il Galatasaray riflette su Zaniolo, il giocatore ha tante offerte anche in Italia"
23 luglio 2025 21:29
Sky Sport: "Dopo l'esperienza alla Fiorentina Zaniolo potrebbe tornare all'estero, su di lui il Psv"
03 luglio 2025 11:15
Zaniolo giramondo, nuovo tentativo per rinascere in Olanda? ESPN: "Gli agenti lo hanno offerto al PSV"
25 giugno 2025 15:22
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19 febbraio 2025 23:44
Boban duro su Benitez del PSV: “Ma cosa è sta roba che parti e vai da tua moglie per la nascita del figlio?”
17 settembre 2024 22:11
In Conference League, Fiorentina 21 gol in 8 gare, domina anche la classifica dei tiri effettuati
25 febbraio 2023 10:00
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11 maggio 2022 09:48
Dall'Olanda, Gutierrez lascerà il PSV: la Fiorentina ha messo nel mirino il centrocampista
12 giugno 2021 11:39
Tuttosport, ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè: spuntano Camavinga del Rennes e Ihattaren del PSV
08 giugno 2020 11:21
TMW, la Fiorentina vuole Pereiro trequartista del Psv, viene da un grave infortunio. I dettagli
08 gennaio 2020 23:11
Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco è quello di Lammers del PSV Eindhoven
30 luglio 2019 10:47
Corsport: il dopo Badelj è Jorrit Hendrix. Il profilo del talento del PSV: bastano 5milioni
10 giugno 2018 11:06
Mercato: Caccia al terzino, c'è interesse per Brenet del PSV. Sulla fascia sinistra...
20 giugno 2017 11:36
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