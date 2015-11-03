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Notizie Psv Fiorentina

TMW riporta: "Il Galatasaray riflette su Zaniolo, il giocatore ha tante offerte anche in Italia"

23 luglio 2025 21:29

Sky Sport: "Dopo l'esperienza alla Fiorentina Zaniolo potrebbe tornare all'estero, su di lui il Psv"

03 luglio 2025 11:15

Zaniolo giramondo, nuovo tentativo per rinascere in Olanda? ESPN: "Gli agenti lo hanno offerto al PSV"

25 giugno 2025 15:22

Mamma mia che figuraccia la Juventus, perde 3-1 contro il PSV e va fuori dalla Champions. La partita

19 febbraio 2025 23:44

Boban duro su Benitez del PSV: “Ma cosa è sta roba che parti e vai da tua moglie per la nascita del figlio?”

17 settembre 2024 22:11

In Conference League, Fiorentina 21 gol in 8 gare, domina anche la classifica dei tiri effettuati

25 febbraio 2023 10:00

Nazione, Fiorentina sul giovane Bakayoko del PSV: operazione possibile, servono 2 milioni

11 maggio 2022 09:48

Dall'Olanda, Gutierrez lascerà il PSV: la Fiorentina ha messo nel mirino il centrocampista

12 giugno 2021 11:39

Tuttosport, ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè: spuntano Camavinga del Rennes e Ihattaren del PSV

08 giugno 2020 11:21

TMW, la Fiorentina vuole Pereiro trequartista del Psv, viene da un grave infortunio. I dettagli

08 gennaio 2020 23:11

Corriere Fiorentino, il nuovo nome per l'attacco è quello di Lammers del PSV Eindhoven

30 luglio 2019 10:47

Corsport: il dopo Badelj è Jorrit Hendrix. Il profilo del talento del PSV: bastano 5milioni

10 giugno 2018 11:06

Mercato: Caccia al terzino, c'è interesse per Brenet del PSV. Sulla fascia sinistra...

20 giugno 2017 11:36

Dall'Olanda: viola sul terzino destro Joshua Brenet, ma il PSV ha fatto troppe cessioni e...

19 giugno 2017 09:48

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