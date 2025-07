Sky Sport: “Dopo l’esperienza alla Fiorentina Zaniolo potrebbe tornare all’estero, su di lui il Psv”

Con Noah Lang pronto a trasferirsi al Napoli (affare ormai ai dettagli), il Psv Eindhoven è a caccia di un sostituto. Il club olandese starebbe pensando a Nicolò Zaniolo. Il trequartista italiano è di proprietà del Galatasaray anche se nella scorsa stagione ha giocato (con poca continuità) tra Atalanta e Fiorentina. Dunque ci potrebbe essere una nuova avventura all’estero per Zaniolo per trovare maggiore continuità in vista anche dell’eventuale Mondiale e di una possibile convocazione da parte del Ct Rino Gattuso. Lo scrive Sky Sport