Corsport: il dopo Badelj è Jorrit Hendrix. Il profilo del talento del PSV: bastano 5milioni
Secondo il Corriere dello sport il dopo Badelj potrebbe essere Jorrit Hendrix. Il talentuoso centrocampista classe ‘95, in forza al PSV, ha già messo via oltre 150 presenze in Eredivisie, oltre ad una...
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2018 11:06
Secondo il Corriere dello sport il dopo Badelj potrebbe essere Jorrit Hendrix. Il talentuoso centrocampista classe ‘95, in forza al PSV, ha già messo via oltre 150 presenze in Eredivisie, oltre ad una cinquantina in Europa. Il suo contratto scade tra un anno: per prenderlo bastano 5 milioni.