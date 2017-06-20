Mercato: Caccia al terzino, c'è interesse per Brenet del PSV. Sulla fascia sinistra...

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina avrebbe mostrato un grande interesse per Joshua Brenet, terzino destro del PSV Eindhoven. Il ragazzo classe '94 annover...

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina avrebbe mostrato un grande interesse per Joshua Brenet, terzino destro del PSV Eindhoven. Il ragazzo classe '94 annovera il suo nome alla prima squadra già da qualche stagione e naturalmente i Viola non sono gli unici interessati all'olandese: su di lui infatti, ci sono anche Eintracht Francoforte e Udinese. Sul lato sinistro del campo invece, pare tutto confermato. Maxi Olivera sarà il titolare e Milic dovrebbe accontentarsi del ruolo da sostituto anche se, per il croato, resta in piedi l'ipotesi cessione...