Dall'Olanda: viola sul terzino destro Joshua Brenet, ma il PSV ha fatto troppe cessioni e...
Secondo quanto riporta oggi il quotidiano olandese De Telegraaf, la Fiorentina sarebbe interessata al terzino destro del PSV Eindhoven Joshua Brenet. Il classe '94 è sulla bocca dei club di mezza Euro...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 09:48
Secondo quanto riporta oggi il quotidiano olandese De Telegraaf, la Fiorentina sarebbe interessata al terzino destro del PSV Eindhoven Joshua Brenet. Il classe '94 è sulla bocca dei club di mezza Europa, ma considerato l'elevato numero di cessioni già effettuate, difficilmente il club olandese deciderà di privarsene.