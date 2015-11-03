Notizie Olanda Fiorentina

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Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra
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Sneijder: "Una donna che allena la Nazionale? Stiamo impazzendo, adesso per me si sta esagerando"
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Polemiche e provocazioni: Olanda-Argentina ad alta tensione. E la FIFA apre un'indagine
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Dumfries e gli olandesi a infastidire tutti i rigoristi dell'Argentina. Cosi nasce la reazione albiceleste
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Anche Giuseppe Rossi inebriato da Messi: "Non ci sono parole per la genialità di Messi, che assist"
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Van Dijk costretto a rinunciare alla fascia pro LGBT ai mondiali in Qatar, sarebbe stato ammonito
21 novembre 2022 13:03
Scontri in Olanda tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente, il video della violenza tra i due gruppi
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Ihattaren è sparito e vuole lasciare il calcio. Per la Juventus era una nuova stella, prestato alla Samp
02 novembre 2021 17:43
Ihattaren della Juventus è scomparso. Non vuole più tornare in prestito alla Sampdoria
21 ottobre 2021 19:03
Paura Empoli, per errore il bonifico per acquisto di Zajc arriva ad una concessionaria di auto
28 settembre 2021 14:00
Il calcio si ferma in Olanda, stop ad eventi sportivi fino a settembre. Eredivisie finita?
21 aprile 2020 21:19
Ufficiale: la Federcalcio olandese vieta tutte le gare professionistiche fino al 1 giugno 2020
31 marzo 2020 23:23
Il ct dell'Olanda Koeman in tribuna al Franchi, ma la sua attenzione non era per giocatori della Fiorentina
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Euro 2020, ecco tutte le squadre qualificate alla fase finale e le fasce di sorteggio. L'Italia rischia di sfidare la Francia
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L'arbitro a fine partita scoppia in lacrime per la morte della madre. Van Dijk dell'Olanda lo consola
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Dall'Olanda: il Feyenoord scarica Kevin Diks, tornerà alla Fiorentina
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Dall'Olanda: il terzino destro? La Fiorentina lo compra in B: è Anderson del Bari
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Pazza idea da Savona: ''Facciamo un mondiale degli esclusi con Olanda, USA, Cile e le altre''
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Dall'Olanda: fatta per Diks al Feyenoord, arriva in prestito per sostituire Karsdorp
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Dall'Olanda: il Feyenoord vuole Diks per rimpiazzare Karsdorp che va alla Roma
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