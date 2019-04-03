Mercato, Fiorentina interessata al talento olandese Jerdy Schouten…

La Fiorentina sarebbe interesettata secondo quanto riferito da Voetbal International al centrocampista del 97' Jerdy Schouten dell'Excelsior(squadra olandese). Sul suo cartellino ci sono anche l'Udine...

La Fiorentina sarebbe interesettata secondo quanto riferito da Voetbal International al centrocampista del 97' Jerdy Schouten dell'Excelsior(squadra olandese). Sul suo cartellino ci sono anche l'Udinese e il Napoli. Il suo valore è di due milioni ma la squadra olandese punta ad arrivare a quattro milioni di euro.