Mercato, Fiorentina interessata al talento olandese Jerdy Schouten…
La Fiorentina sarebbe interesettata secondo quanto riferito da Voetbal International al centrocampista del 97' Jerdy Schouten dell'Excelsior(squadra olandese). Sul suo cartellino ci sono anche l'Udine...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2019 16:59
La Fiorentina sarebbe interesettata secondo quanto riferito da Voetbal International al centrocampista del 97' Jerdy Schouten dell'Excelsior(squadra olandese). Sul suo cartellino ci sono anche l'Udinese e il Napoli. Il suo valore è di due milioni ma la squadra olandese punta ad arrivare a quattro milioni di euro.