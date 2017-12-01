Dall'Olanda: il terzino destro? La Fiorentina lo compra in B: è Anderson del Bari
Il problema terzino destro alla Fiorentina? Secondo il media olandese Elf Voetbal, i viola vorrebbero risolverlo prelevando, dal Bari, Djavan Anderson. Il calciatore, messo sotto contratto dai gallett...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2017 15:23
Il problema terzino destro alla Fiorentina? Secondo il media olandese Elf Voetbal, i viola vorrebbero risolverlo prelevando, dal Bari, Djavan Anderson. Il calciatore, messo sotto contratto dai galletti solo pochi mesi fa a parametro zero, si è reso protagonista di un grande inizio di stagione con la squadra di Grosso.