Scontri in Olanda tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente, il video della violenza tra i due gruppi

Pomeriggio movimentato per i tifosi della Fiorentina che si sono recati in Olanda per il ritorno della gara contro il Twente

Nel giorno della vigilia della gara tra Twente e Fiorentina ci sono stati anche degli scontri tra i tifosi viola arrivati in Olanda e quelli della squadra allenata da Jans. Ecco il video dell'accaduto

I TIFOSI DEL TWENTE ANNUNCIANO BATTAGLIA

https://www.labaroviola.com/tifosi-twente-mandiamo-la-fiorentina-al-manicomio-linferno-e-pronto-andiamo-ai-gironi/184364/