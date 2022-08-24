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Scontri in Olanda tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente, il video della violenza tra i due gruppi

Pomeriggio movimentato per i tifosi della Fiorentina che si sono recati in Olanda per il ritorno della gara contro il Twente

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2022 00:36
Scontri in Olanda tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente, il video della violenza tra i due gruppi -
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Nel giorno della vigilia della gara tra Twente e Fiorentina ci sono stati anche degli scontri tra i tifosi viola arrivati in Olanda e quelli della squadra allenata da Jans. Ecco il video dell'accaduto

I TIFOSI DEL TWENTE ANNUNCIANO BATTAGLIA

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