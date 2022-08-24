Scontri in Olanda tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente, il video della violenza tra i due gruppi
Pomeriggio movimentato per i tifosi della Fiorentina che si sono recati in Olanda per il ritorno della gara contro il Twente
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2022 00:36
Nel giorno della vigilia della gara tra Twente e Fiorentina ci sono stati anche degli scontri tra i tifosi viola arrivati in Olanda e quelli della squadra allenata da Jans. Ecco il video dell'accaduto
I TIFOSI DEL TWENTE ANNUNCIANO BATTAGLIA
https://www.labaroviola.com/tifosi-twente-mandiamo-la-fiorentina-al-manicomio-linferno-e-pronto-andiamo-ai-gironi/184364/