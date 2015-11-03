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Notizie Scontri Fiorentina

Scontri ultras in autostrada: dopo Fiorentina e Roma stop alle trasferte per Napoli e Lazio

28 gennaio 2026 23:03

Scontri sulla A1, scatta la linea dura: stop alle trasferte per Roma e Fiorentina fino a fine stagione

20 gennaio 2026 19:47

TMW: "Dopo gli incidenti in A1 Fiorentina e Roma rischiano il divieto di trasferte fino a fine stagione"

19 gennaio 2026 18:59

Autostrada trasformata in campo di battaglia: scontri tra ultras fiorentini e romanisti sull’A1

18 gennaio 2026 18:05

Un onesto cittadino di Napoli racconta: "Tifosi Sporting seduti tranquilli, aggrediti all'improvviso"

02 ottobre 2025 12:03

Scontri tra Ultrà di Fiorentina e Pisa: In Arrivo Decine di Daspo per i tifosi viola

30 settembre 2025 22:44

Caos a Siviglia: scontri in città tra ultras di Betis e Fiorentina alla vigilia della semifinale

01 maggio 2025 08:50

Scontri tra tifoserie di Roma e Lazio prima del derby. Tre agenti feriti ed un romanista arrestato

06 aprile 2024 17:07

Auto e motorini rotti, scontri, danneggiato il punto Conad, ferito un poliziotto: la rabbia degli ultras del Cagliari

03 ottobre 2023 09:13

Ceferin: "Non è possibile per le autorità italiane decidere che i tifosi tedeschi non siano ammessi"

15 marzo 2023 20:34

Scontri tra ultras di Casertana e Paganese, il pullman dei tifosi scoppia in fiamme. Le immagini

22 gennaio 2023 17:29

"150 del Napoli negli scontri, le hanno date ai romanisti. Accoltellato uno, spaccato gambe e braccia"

10 gennaio 2023 13:32

Scontri in Olanda tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente, il video della violenza tra i due gruppi

25 agosto 2022 00:36

Video, scontri a Firenze dopo Fiorentina-Inter tra tifosi viola e quelli nerazzurri in piazza Alberti

22 settembre 2021 13:37

Ansa, bilancio pesante per gli scontri di ieri sera a Bergamo. 12 agenti sono stati feriti…

26 aprile 2019 19:11

Tuttosport, saranno circa 30.000 i tifosi che occuperanno i gradoni del Franchi per Fiorentina-Roma...

05 novembre 2017 11:39

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