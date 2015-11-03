Notizie Scontri Fiorentina

Scontri ultras in autostrada: dopo Fiorentina e Roma stop alle trasferte per Napoli e Lazio
28 gennaio 2026 23:03
Scontri sulla A1, scatta la linea dura: stop alle trasferte per Roma e Fiorentina fino a fine stagione
20 gennaio 2026 19:47
TMW: "Dopo gli incidenti in A1 Fiorentina e Roma rischiano il divieto di trasferte fino a fine stagione"
19 gennaio 2026 18:59
Autostrada trasformata in campo di battaglia: scontri tra ultras fiorentini e romanisti sull’A1
18 gennaio 2026 18:05
Un onesto cittadino di Napoli racconta: "Tifosi Sporting seduti tranquilli, aggrediti all'improvviso"
02 ottobre 2025 12:03
Scontri tra Ultrà di Fiorentina e Pisa: In Arrivo Decine di Daspo per i tifosi viola
30 settembre 2025 22:44
Caos a Siviglia: scontri in città tra ultras di Betis e Fiorentina alla vigilia della semifinale
01 maggio 2025 08:50
Scontri tra tifoserie di Roma e Lazio prima del derby. Tre agenti feriti ed un romanista arrestato
06 aprile 2024 17:07
Auto e motorini rotti, scontri, danneggiato il punto Conad, ferito un poliziotto: la rabbia degli ultras del Cagliari
03 ottobre 2023 09:13
Ceferin: "Non è possibile per le autorità italiane decidere che i tifosi tedeschi non siano ammessi"
15 marzo 2023 20:34
Scontri tra ultras di Casertana e Paganese, il pullman dei tifosi scoppia in fiamme. Le immagini
22 gennaio 2023 17:29
"150 del Napoli negli scontri, le hanno date ai romanisti. Accoltellato uno, spaccato gambe e braccia"
10 gennaio 2023 13:32
Scontri in Olanda tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente, il video della violenza tra i due gruppi
25 agosto 2022 00:36
Video, scontri a Firenze dopo Fiorentina-Inter tra tifosi viola e quelli nerazzurri in piazza Alberti
22 settembre 2021 13:37
Ansa, bilancio pesante per gli scontri di ieri sera a Bergamo. 12 agenti sono stati feriti…
26 aprile 2019 19:11
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